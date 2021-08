Lautaro Martinez, ora l’Inter dice di no alle offerte. Diverso da Lukaku – Sky

Per Lautaro Martinez l’Inter non ha intenzione di valutare eventuali offerte, a differenza di quanto fatto con Lukaku. Il giornalista Luca Marchetti, nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, dà la certezza di voler rinnovare il contratto.

NIENTE ALTRE CESSIONI – Per Luca Marchetti i sacrifici, fortunatamente, sono finiti: «Lautaro Martinez è centrale nel progetto dell’Inter. Il suo agente ha detto che sarà in Italia per il rinnovo di contratto, obbligatorio in questo momento. Sta ricevendo delle offerte da Tottenham e Atlético Madrid, ha un ingaggio sicuramente basso rispetto a quello che gli hanno offerto altrove. L’Inter non vuole venderlo, si deve avvicinare di più ma ha già venduto giocatori importanti. Non ha intenzione di venderlo e, a differenza di Romelu Lukaku, può dire di no. Con Lukaku c’erano delle cose da sistemare, vendere Lautaro Martinez vorrebbe dire distruggere un progetto tecnico rifatto con gli arrivi di Edin Dzeko e Denzel Dumfries. Oggi l’Inter dice di no, anche se io credo che dei tentativi verranno fatti».