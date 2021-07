Lautaro Martinez, offerta dell’Arsenal da capogiro! No dell’Inter – Sky

Sono ore calde per il mercato dell’Inter con i nerazzurri che devono, oltre a trovare i rinforzi giusti, resistere agli assalti per i suoi gioielli. Lautaro Martinez al momento non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza tra due anni e dovrà farlo presto perché le squadre interessate ci sono.

OFFERTA RIFIUTATA – I nerazzurri come detto hanno una grana da risolvere, quella del contratto di Lautaro Martinez (vedi articolo). L’argentino ieri è ripartito dall’Argentina per tornare a Milano e cominciare la preparazione per la prossima stagione assieme al gruppo di Simone Inzaghi. L’argentino però vuole un aumento e per farlo serve trovare l’accordo sul prolungamento del contratto. Così Valentino della Casa a Sky Sport 24: «L’Inter ha il problema Lautaro Martinez e il suo rinnovo del contratto. L’argentino andrà in scadenza a giugno 2023 e i nerazzurri al momento non hanno ancora trovato l’intesa per prolungare questa data. C’è già l’interesse di una squadra in caso l’Inter dovesse vendere l’argentino. L’Arsenal infatti ha già fatto un’offerta (90 milioni di euro, come riporta il ‘Daily Mail’, ndr) all’Inter con la società nerazzurra però che ha rifiutato. La volontà è quella di prolungare il contratto del toro ma se così non dovesse succedere l’alternativa si chiama Joaquin Correa che Inzaghi ha già allenato alla Lazio».

FONTE – Sky