Lautaro Martinez obiettivo Barcellona, ma non è l’unico nome per l’attacco

Lautaro Martinez è spesso accostato al Barcellona. Il quotidiano catalano L’Esportiu dedica la prima pagina all’attaccante dell’Inter, ma segnala come non sia l’unico nome per il reparto offensivo, in vista della prossima stagione dei blaugrana.

CORSA A DUE – Così L’Esportiu in prima pagina: “Sogni d’estate. Lautaro Martinez è l’attaccante desiderato dal Barcellona, che tornerà ad aspettare di capire se potrà riprendere Neymar. Il progetto 2020-2021 comprende anche l’acquisto di un centrocampista e di un centrale, che combinino gambe e talento”.