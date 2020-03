Lautaro Martinez, non solo Messi: Zidane lo vuole al Real Madrid – CdS

Lautaro Martinez, secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport” online, adesso interessa fortemente anche al Real Madrid di Zinédine Zidane per sostituire Luka Jović. Si scatena l’asta? Intanto l’Inter secondo Mundo Deportivo rifiuta due giocatori del Barcellona (vedi articolo).

ASTA PER LAUTARO MARTINEZ – Lautaro Martinez interessa anche al Real Madrid, ne è sicuro il quotidiano romano che parla di possibile asta dopo l’interesse anche del Barcellona e lo sponsor Lionel Messi. Il calcio si ferma, ma non il calciomercato. In piena emergenza Coronavirus (Covid-19), si lavora da casa, c’è più tempo per studiare i giocatori e mettere gli occhi su nuovi talenti. Zinedine Zidane lo ha fatto con Lautaro, e adesso lo vorrebbe al Real Madrid per sostituire l’ex Eintracht Francoforte Luka Jovic, ad oggi esperimento fallito dei blancos.

Fonte: Corriere dello Sport.