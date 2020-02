Lautaro Martinez, non solo Barcellona. Ma il mercato deve aspettare – CdS

Il “Corriere dello Sport”, dopo aver riportato le strategie dell’Inter per Lautaro Martinez (QUI i dettagli), sottolinea le altre pretendenti oltre ai blaugrana. Ma Conte e Marotta sono stati chiari: testa al campo fino a maggio

DISTURBI – Gli allenatori difficilmente amano il mercato. Antonio Conte non smette di sottolinearlo, con tutte le sue forze, ogni volta che può. Soprattutto in un momento in cui la finestra invernale si è già chiusa, ma paradossalmente le voci sull’addio di Lautaro Martinez sono decuplicate. Merito del Barcellona, che non sta facendo nulla per tenere nascosto il proprio interesse. Prima della partita contro il Ludogorets, Giuseppe Marotta aveva quasi apprezzato i commenti di Lionel Messi e soci sul possibile arrivo di Lautaro Martinez, sottolineando tuttavia come l’Inter non sia intenzionata a privarsene. Il dirigente nerazzurro è maestro di pretattica e strategia: sa che il ‘Toro’ è appedito da mezza Europa. Qualora il Barcellona decidesse di non fare follie, Real Madrid e Chelsea sarebbero pronte a piombare sull’argentino. Ma discorsi di cessione e congetture d’addio non devono essere pane quotidiano alla Pinetina. Conte tiene tutti sotto torchio e con la testa ben rivolta verso il campo: “L’unico pensiero è quello di rivedere il ‘Toro’ festeggiare dopo un gol“.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti