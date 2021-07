Lautaro Martinez, non solo Arsenal: una ‘vecchia fiamma’ torna alla carica

Secondo le notizie che arrivano dall’Argentina, nello specifico da TNT Sports, l’Atletico Madrid continua a osservare la situazione Lautaro Martinez. Non solo l’Arsenal quindi sul giocatore (vedi articolo).

ALTRO ASSALTO – Non si placa l’interessamento dell’Atletico Madrid per Lautaro Martinez, nonostante la concorrenza dell’Arsenal e le richieste alte dell’Inter in caso di possibile cessione. Stando alle notizie che arrivano dall’Argentina, i colchoneros al momento non possono investire la cifra posta dai nerazzurri sul cartellino dell’attaccante – oltre 80 milioni di euro – e proprio per questo lavorano alla cessione di Saúl. Il club di Madrid sarebbe una scelta gradita al numero 10 nerazzurro.