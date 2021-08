Lautaro Martinez non rischia se esce Lukaku: Inter, rinnovo e sostituti – Sky

Lautaro Martinez è ancora più vicino alla permanenza all’Inter “grazie” a Lukaku. Il giornalista Romano, intervenuto durante “Sport 24 Calciomercato” su Sky Sport 24, aggiorna i piani nerazzurri in attacco dopo aver capito le intenzioni del Chelsea

RIVOLUZIONE OFFENSIVA – La trattativa dell’anno è in corso. E ci sono serie valutazioni in corso da tutte le parti coinvolte per trovare la quadra. Il Chelsea sta preparando una nuova offerta per Romelu Lukaku, che verrà presentata all’Inter nelle prossime ore. O al massimo nei prossimi giorni. Arrivasse l’offerta irrinunciabile ipotizzata nel rispetto dei paletti imposti (vedi aggiornamento), l’Inter ovviamente non la rifiuterebbe. A Lukaku è stato proposto un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione più bonus. Confermato, dunque, che l’Inter sta aspettando il nuovo rilancio del Chelsea. Rilancio che è ormai in arrivo. Dovesse cedere Lukaku, l’Inter andrebbe a sostituirlo possibilmente con due acquisti (una prima e una seconda punta). E contestualmente andrebbe a trattare il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez per evitare di perdere entrambi. Anche perché non si segnalano offerte degne di nota per l’attaccante argentino. Questo è il punto della situazione fatto dal giornalista Fabrizio Romano, che assicura che l’Inter non sacrificherà Lautaro Martinez in caso di addio di Lukaku.