Lautaro Martinez non parte. Inter, rifiutata una grande offerta

BLINDATO − Niente da fare per le corteggiatrici di Lautaro Martinez. L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo Toro in attacco, tant’è che ha rifiutato una pesante offerta proveniente da Inghilterra e Spagna. Inoltre, sono aperte le trattative per rinnovargli in contratto. Questo, a tal proposito, il tweet di Fabrizio Romano: «Tottenham e Atletico Madrid hanno offerto circa 70 milioni di euro più bonus, 90 milioni totali per Lautaro Martinez qualche settimana fa. L’Inter ha rifiutato entrambe le proposte e ora prevede di tenere Lautaro. Domani l’Inter incontrerà l’agente Lautaro per aprire un colloquio sul potenziale nuovo contratto».