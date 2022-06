Lautaro Martinez non intende lasciare l’Inter ma un’incognita rimane − SI

Lautaro Martinez vuole restare all’Inter e la dirigenza non ha alcuna intenzione di privarsene. Soprattutto adesso con il ritorno di Lukaku. C’è però da considerare sempre un’incognita

INTENZIONE CHIARA − La coppia Lukaku-Lautaro Martinez si riformerà. Sul futuro dell’argentino, si è espresso su Sportitalia Gianluigi Longari: «Al momento l’Inter non ha ricevuto proposte per Lautaro Martinez, l’intenzione è quella di trattenerlo. Inoltre, il giocatore vuole restare a Milano. È l’unico giocatore che ha messo in chiaro le sue intenzioni, ha mantenuto fede alle parole con i fatti. Nonostante le avances da Arsenal e Tottenham. Ovviamente c’è sempre questa incognita legata alla società ma rispetto al Romelu Lukaku dello scorso anno non c’è alcuna volontà da entrambe le parti di separarsi».