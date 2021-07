Lautaro Martinez non in vendita, ma se parte l’Inter ha il sostituto

Lautaro Martinez al momento non è in vendita e non ci sono voci di un imminente addio all’Inter. Le difficoltà per il rinnovo del contratto però potrebbero far accendere il mercato intorno all’attaccante argentino. L’Inter ha un’idea precisa per il suo eventuale sostituto.

Il mercato in uscita dell’Inter, almeno per quanto riguarda i “pezzi grossi” della rosa, si dovrebbe fermare alla cessione di Hakimi al PSG. Un altro nome caldo è quello di Lautaro Martinez, ma al momento non si immagina una cessione dell’attaccante argentino. Secondo Marco Demicheli per “Sky Sport” però la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 infatti non soltanto preoccupano l’Inter, ma stimolano anche l’interesse di diversi club europei. Nel caso si dovesse arrivare alla cessione di Lautaro Martinez, l’idea principale per il suo sostituto porta il nome di Joaquin Correa. L’attaccante argentino della Lazio sembra essere poco adatto ai moduli di Sarri, mentre è perfetto per il gioco di Simone Inzaghi che lo ha allenato in questi ultimi anni alla Lazio. Al momento è fantamercato in quanto Lautaro Martinez non è in procinto di lasciare l’Inter, ma nel caso la situazione cambi i nerazzurri non intendono farsi trovare impreparati.