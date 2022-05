Lautaro Martinez non blindato all’Inter, ma indizio extra-calcio e su Dybala – CdS

Per Lautaro Martinez futuro da definire (vedi articolo), ma volontà chiara. Per il Corriere dello Sport l’arrivo possibile all’Inter di Dybala non dà per scontata la sua cessione e c’è un altro indizio extra che può aiutare.

VOGLIA DI RESTARE – Lautaro Martinez non vuole lasciare Milano. L’intenzione è evidente, confermata anche dal fatto che aprirà un ristorante. Lo farà a fine giugno, zona Brera, come segnala il Corriere dello Sport oggi in edicola. All’attaccante argentino la città piace e si trova a suo agio, poi sulle questioni mercato l’augurio è che l’Inter trovi soluzioni diverse per non privarsi del suo numero 10. Da poco Lautaro Martinez ha anche traslocato, da City Life a un appartamento in centro, e la famiglia è centrale nelle sue scelte. Che, come detto, indicano il voler restare a Milano. Per il quotidiano romano c’è anche un’altra questione: le voci su Paulo Dybala. Dovesse arrivare l’argentino, in scadenza con la Juventus, non sarebbe legato per forza a un addio del Toro. E la volontà di Simone Inzaghi è avere Lautaro Martinez nell’attacco dell’Inter anche per la prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.