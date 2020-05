Lautaro Martinez, nodo contropartite: Inter avanti su Cavani – SM

Nel notiziario di “Sportmediaset” si parla di mercato in casa Inter. Tutto ruota intorno al futuro di Lautaro Martinez: la trattativa con il Barcellona è arenata, ma i nerazzurri continuano a muoversi per le alternative. I nomi sono sempre quelli di Cavani e Werner

NOTO CONTROPARTITE – L’Inter va avanti su Edinson Cavani, anche se la trattativa per Lautaro Martinez con il Barcellona è a un punto morto. La pressione dell’argentino è sempre forte, ci sono problemi sulle contropartite: Arthur è in direzione Juventus nell’operazione Pjanic; su Semedo c’è il disturbo dei bianconeri e di altri club europei; Junior Firpo è un’idea gradita, ma il Barcellona cerca di inserire Umtiti, che però lascia perplesso Conte.

AL LAVORO – Ma l’Inter non resta ferma e, appunto, si guarda intorno. C’è una proposta abbozzata per Edinson Cavani: biennale da 8 milione a stagione, a Parigi ne prende 12. Attenzione al rischio di inserimento di altri club, come l’Atletico Madrid. Ci sono inoltre contatti con agenti di Timo Werner, ma il giocatore è una montagna da scalare per la concorrenza di Liverpool e, marginalmente, Juventus.

Fonte: Sportmediaset.