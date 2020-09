Lautaro Martinez, niente Barcellona: Depay in chiusura: le...

Lautaro Martinez, niente Barcellona: Depay in chiusura: le ultime

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Barcellona-Inter

Sarebbe in dirittura d’arrivo l’affare Memphis Depay da parte del Barcellona che così farebbe tramontare l’idea Lautaro Martinez

SITUAZIONE – Il Barcellona sarebbe pronto a chiudere per Memphis Depay. Sarebbe dunque l’attaccante del Lione il prescelto, e non la punta dell’Inter Lautaro Martinez, da mettere accanto a Leo Messi nel corso della stagione 2020/2021. Lo riporta De Telegraaf, secondo cui il centravanti olandese si riunirà in Catalogna con i connazionali Ronald Koeman, allenatore della squadra blaugrana, e il centrocampista Frankie de Jong. La speranza del club spagnolo sarebbe quello di confermare l’accordo durante la settimana e di presentarlo al Camp Nou.