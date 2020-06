Lautaro Martinez-Neymar, Barcellona diviso dopo i dissidi con l’Inter

Lautaro Martinez o Neymar: questo è il dubbio del Barcellona. Il quotidiano catalano Sport, dopo alcuni giorni “tranquilli”, torna a parlare dell’attaccante dell’Inter ma sotto una chiave diversa: il trasferimento non sarebbe più così scontato.

CHI PRENDERE? – Il Barcellona rischia la vetta della Liga: dopo il pareggio di Siviglia se il Real Madrid oggi dovesse vincere effettuerebbe l’aggancio. Così il quotidiano catalano Sport, in prima pagina per distrarsi dalle difficoltà di campo si sposta sul mercato: “Arriverà solo un crack. La complicata trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez apre il dibattito nel Barcellona, sul dare priorità a tutto l’investimento per riprendere Neymar. L’area sportiva e l’allenatore preferiscono ingaggiare un centravanti, però il brasiliano guadagna punti nella dirigenza per essere l’unico acquisto di spessore”.