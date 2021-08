Lautaro Martinez, nessuna cessione. Inter pronta a parlare di rinnovo – Sky

Lautaro Martinez non si muoverà dall’Inter, quantomeno in questa stagione. Dopo le voci di una possibile cessione uscite nella giornata di ieri (vedi articolo), Luca Marchetti di “Sky Sport” ha confermato come i nerazzurri non abbiano intenzione di cedere l’argentino. Tanto che a mercato finito tornerà di moda il discorso sul rinnovo.

VOGLIA DI RINNOVO – Lautaro Martinez non lascerà l’Inter. Nonostante la corte di diverse squadre tra cui, ultima in ordine cronologico, il Tottenham. Questi gli ultimi aggiornamenti di Luca Marchetti di “Sky Sport” sulla situazione: «Lautaro Martinez non può non essere oggetto di attenzioni di mercato. Con la cessione di Romelu Lukaku, però, adesso l’Inter ha la forza di dire di no a Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid. Certo è che poi bisognerà riprendere il discorso del rinnovo di contratto che per il momento è stato congelato. Sarà però un tema di cui si parlerà molto a mercato finito».