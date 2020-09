Lautaro Martinez, nessun incontro: da Barcellona la smentita – MD

Condividi questo articolo

Il quotidiano Mundo Deportivo smentisce gli ultimi rumors di mercato su Lautaro Martinez. Il Barcellona non ha in programma alcun incontro coi suoi agenti.

NESSUN INCONTRO – Direttamente da Barcellona arriva la smentita sulle ultime voci riguardo Lautaro Martinez. Nelle ultime ore si era sparsa la voce di un incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza catalana per riapire la trattativa con l’Inter. Ma nell’agenda del club non c’è alcun appuntamento. Mundo Deportivo smentisce esplicitamente le voci uscite dalla giornata di ieri, soprattutto dall’Argentina (vedi articolo). Il Barcellona prima di pensare a eventuali acquisti deve cedere e ridurre il monte ingaggi: ecco perché non può fare offerte serie per il Toro.