Lautaro Martinez nel mirino delle big, per il rinnovo nessuna fretta – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” riporta le voci di mercato che vogliono Real Madrid e Barcellona su Lautaro Martinez. L’Inter non ha fretta di rinnovare.

SIRENE DI MERCATO – Testa al campionato, cercando di non lasciarsi toccare dalle continue voci di mercato. L’esplosione di Lautaro ha fatto breccia anche nei top club e la clausola rescissoria che lega l’argentino all’Inter oggi suona più come un invito a comprare che un “vietato avvicinarsi”. Il rinnovo con l’Inter non è al momento una priorità e la clausola da 111 milioni sembra un prezzo ragionevole per un 22enne che ha realizzato 5 gol in 6 partite in questa Champions e si sta imponendo nell’Argentina di Scaloni.

REAL E BARCELLONA – Non è un caso se ieri sui giornali spagnoli si parlava già di una supersfida per l’estate tra Barcellona e Real per Lautaro. In Catalogna il primo sponsor del Toro è un certo Leo Messi e il d.s. Abidal nelle scorse settimane ha ufficializzato l’interesse del club, sottolineando come Lautaro sia nella top 5 dei migliori giocatori sul mercato. Secondo il Mundo Deportivo, il Barça sarebbe pronto a pagare la clausola: probabile, come è possibile che i due club possano anche parlare di altri giocatori e imbastire un affare con più protagonisti. Marca invece ha raccontato dell’interesse del Real, sottolineando però come oggi a Madrid non ci siano posti liberi per gli extracomunitari. Insomma, il nome del Toro inizia ad essere accostato con una certa frequenza alle big spagnole e qualcosa vorrà pur dire. L’Inter comunque non si farà trovare impreparata e l’interesse per Aubameyang è solo una conferma: in caso di una cessione eccellente ad Appiano arriveran- no altri nomi grossi.