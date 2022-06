Lautaro Martinez nel mirino di Conte: affondo Tottenham in un caso

Lautaro Martinez ha un grande estimatore in Inghilterra, il suo nome è Antonio Conte. Il Tottenham, come già accennato qualche ora fa (vedi articolo) è pronto a fare follie. Tutto però dipenderà dal futuro di un giocatore Spurs

FUTURO IN BILICO − Sono ore di entusiasmo mixate a tensione ed ansia per i tifosi dell’Inter. Il possibile doppio colpo Lukaku-Dybala è un sogno ormai prossimo alla realizzazione ma occhio alla situazione del mercato in uscita. Oltre a Milan Skriniar (vedi articolo), anche Lautaro Martinez è finito in cima alla lista dei ‘sacrificabili’. Secondo Sportitalia, il Tottenham tiene d’occhio il centravanti argentino. Tutto dipenderà dal futuro Spurs di Harry Kane. Qualora, l’attaccante inglese dovesse lasciare Londra, Antonio Conte potrebbe invogliare il presidente Levy ad avanzare un’offerta indecente nei confronti dell’Inter.