Lautaro Martinez sempre nel mirino del Barcellona: 7 in vendita per lui

Lautaro Martinez ora ha l’Europa League da giocare con l’Inter, ma il Barcellona non molla. Il quotidiano catalano Sport, che sembrava essersi calmato, torna a rilanciare l’obiettivo numero uno dei blaugrana e sostiene che addirittura sette giocatori siano in vendita per racimolare i (tanti) soldi che servono.



AAA ACQUIRENTI CERCASI – Che Lautaro Martinez sia un obiettivo del Barcellona è ormai noto da tempo, tanto che l’ha confermato anche l’Inter. Con la clausola da centoundici milioni di euro ormai scaduta da quasi un mese, se i catalani vorranno ancora prenderlo, bisognerà andare a trattativa e sborsare soldi che il presidente Josep Maria Bartomeu al momento non ha. Il quotidiano Sport, nella prima pagina del giornale che sarà in edicola oggi, segnala nel dettaglio quale sia l’ennesimo tentativo: “Mercato aperto. Oggi inizia la campagna trasferimenti e il Barça ha tanto da fare. Obiettivi Lautaro Martinez ed Eric Garcia. Il club blaugrana ha necessità di vendere per ottenere i soldi con cui far fronte a questi due ingaggi. Pedri e Francisco Trincao si aggiungeranno agli allenamenti del Barcellona il 12 agosto, Miralem Pjanic alla fine del mese mese. In vendita: Philippe Coutinho, Jean-Clair Todibo, Martin Braithwaite, Rafinha, Junior Firpo, Ivan Rakitic e Samuel Umtiti“.