Lautaro Martinez, minaccia Conte! Il Tottenham fa tentativo con l’Inter – SI

Su Lautaro Martinez piomba Conte, che vorrebbe portarlo al Tottenham per fare una coppia d’attacco con Kane. Lo segnala Pedullà da Sportitalia Mercato, aggiungendo un altro fronte ai rischi cessione dell’Inter.

COME MUOVERSI? – Alfredo Pedullà fa il punto: «Per noi Gleison Bremer ha scelto l’Inter in tempi non sospetti. Possono parlare di altre società, ma è normale che l’Inter possa fare delle valutazioni e dei sacrifici. Milan Skriniar, come Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, non bluffano e vogliono restare all’Inter realmente. Siccome è già impostato il mercato, con tante operazioni indirizzate, dovrà fare delle scelte. Su Skriniar a gennaio c’era anche il Tottenham, quello che vorrei aggiungere con grande serenità è che Lautaro Martinez vuole restare a tutti i costi all’Inter ma Antonio Conte stravede per lui. È una priorità, se fosse possibile: Conte un tentativo lo farà. Sarà un tentativo che sarà respinto o che porterà l’Inter a fare una richiesta che farà andare via il Tottenham, ma Conte stravede per Lautaro Martinez. Con Harry Kane ha un grandissimo rapporto, l’ha rigenerato e stanno lavorando per il rinnovo».