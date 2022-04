Lautaro Martinez meno intoccabile di 4: la cifra dell’Inter per cederlo – CdS

Lautaro Martinez fa parte di una ristretta lista di calciatori costosi da gestire ma in grado di generare un’importante plusvalenza per l’Inter. Ed è questo il motivo per cui si parla di un suo possibile addio in estate. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la posizione dell’attaccante argentino è sempre più a rischio

SACRIFICIO DI MERCATO – L’ottimo momento di Lautaro Martinez riaccende il mercato intorno al suo nome. E l’Inter non esclude la sua partenza in estate. Se non altro perché dovrà chiudere anche la prossima campagna acquisti con un attivo e ulteriori tagli al monte ingaggi. La cifra necessaria per chiudere il bilancio si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro. Seguita da un taglio pari al 10-15% alla voce stipendi. Per questo motivo non ci sono incedibili nemmeno tra i titolari freschi di rinnovo. Compresi Milan Skriniar (che ancora deve rinnovare, ndr), Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, che non sono intoccabili. Come ricostruito dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport odierno, Lautaro Martinez è valutato almeno 70-80 milioni. Che è la cifra minima per cederlo. E forse può essere rimpiazzato più facilmente rispetto agli altri (probabilmente con Paulo Dybala a parametro zero, ndr). L’Atletico Madrid è interessato all’attaccante argentino ma occhio anche alle inglesi. In particolare al Tottenham di Antonio Conte, che può riaffacciarsi sul mercato italiano. Sarà proprio Lautaro Martinez il grande sacrificato in casa Inter nella prossima sessione estiva del calciomercato?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

