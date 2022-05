Lautaro Martinez, mai così bene. Ma l’Inter lo considera sacrificabile – CdS

L’Inter ha aperto la 36′ giornata di Serie A rimontando l’Empoli a San Siro mettendo pressione al Milan, in campo oggi a Verona. Doppietta di Lautaro Martinez contro i toscani con l’argentino mai così bene come quest’anno con l’Inter. E il mercato incombe.

OFFERTA – L’Inter ha vinto rimontando 4-2 l’Empoli grazie anche a uno straordinario Lautaro Martinez. Il Toro, autore di una doppietta, sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo da quando è arrivato Milano (23 reti in 46 partite). Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina però, l’Inter tiene d’occhio il mercato. Anche quest’anno la società di Zhang dovrà chiudere il calciomercato con un attivo di 60/70 milioni di euro e dunque, oltre agli esuberi, piazzare anche qualche giocatore di livello. Secondo il quotidiano Lautaro Martinez, di fronte a offerte congrue e irrinunciabili (70/80mln), la dirigenza di Viale della Liberazione difficilmente potrebbe dire di no. Nonostante i numeri e la giovane età, l’argentino viene considerato un cedibile in estate.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti