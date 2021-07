Lautaro Martinez, l’Inter vuole tenerlo: rinnovo da mandare avanti – Sky

Lautaro Martinez anche ieri è stato grande protagonista con la maglia dell’Argentina, che ha raggiunto il Brasile in finale di Copa America (vedi articolo). Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, ha fatto il punto sulla situazione dell’argentino e sulle intenzioni dell’Inter

IDEE CHIARE – Lautaro Martinez è uno dei punti fermi dell’Inter e lo sarà anche con Simone Inzaghi. Secondo Matteo Barzaghi, infatti, le intenzioni del club nerazzurro sono chiare: «La società vuole provare a tenere Lautaro Martinez. Ovviamente ci saranno delle trattative da portare avanti per il rinnovo del contratto, un discorso che si farà. Il fatto che il club nerazzurro abbia sacrificato Achraf Hakimi è sintomo di come voglia cementificare la coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku lì davanti. Il mercato comunque è in evoluzione e se arrivassero offerte monstre bisognerebbe riparlarne, ma l’idea è quella di tenerlo».