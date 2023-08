Lautaro Martinez leader da blindare. Arriva il nuovo contratto con l’Inter – SM

L’Inter è impegnata sul mercato a scovare gli ultimi profili per completare la rosa di Inzaghi. Ma la dirigenza pensa anche a chi è già da tempo in nerazzurro, come Lautaro Martinez.

LEADER – Tanti ancora gli obiettivi nel mirino dell’Inter e le caselle da spuntare nella lista di Giuseppe Marotta. Ma il mercato in entrata non è l’unica cosa a cui pensa la dirigenza nerazzurra. Importante è, infatti, soffermarsi anche su chi all’Inter c’è da tempo e ha dimostrato di meritarsi tutto l’appoggio possibile dai tifosi e dall’ambiente. Uno di questi è Lautaro Martinez, innalzato al grado di capitano dell’Inter per la nuova stagione alle porte. Il Toro argentino è uno dei leader di Simone Inzaghi e la dirigenza ha in programma per lui un nuovo contratto. Marco Barzaghi, nel corso dell’edizione odierna di SportMediaset, fa sapere che la dirigenza di Viale della Liberazione, che lavora anche al rinnovo di contratto di Federico Dimarco, ha intenzione di blindare il suo big Lautaro Martinez.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi