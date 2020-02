Lautaro Martinez, l’Inter aspetta. Barcellona e Real Madrid lo vogliono – GdS

Lautaro Martinez non sta vivendo un buon periodo dopo la squalifica in campionato e le prestazioni in ombra contro Lazio e Ludogorets. Resta però uno dei giocatori più promettenti del calcio mondiale anche secondo il suo connazionale Lionel Messi che lo vorrebbe al Barcellona (QUI le sue parole). Secondo la “Gazzetta dello Sport” il calciatore potrebbe essere conteso tra Real Madrid e Barcellona.

DUE CLUB LO VOGLIONO – Lautaro Martinez non passa inosservato ai grandi club d’Europa, nonostante le prestazioni in ombra nell’ultimo periodo. Le parole di Lionel Messi (dopo quelle di Abidal) hanno acceso il mercato, e secondo la “Gazzetta dello Sport” potrebbe accendersi un vero e proprio duello spagnolo tra i blaugrana e il Real Madrid: “Secondo la stampa spagnola il Barça starebbe valutando di pagare la maxi cifra, mentre il Real avrebbe più di un interesse ma deve prima liberare un posto per un extracomunitario”. Intanto l’Inter se lo gode: “Lautaro, legato all’Inter sino al 2023, oggi guadagna 1,5 milioni a stagione: una cifra bassa, guardando lo standard della rosa e la sua crescita degli ultimi mesi. Ecco perché una trattativa per ridiscutere l’accordo è considerata necessaria, sia dal giocatore sia dall’Inter, anche se la dirigenza del club di Suning non la considera una priorità. Nel contratto del Toro c’è anche la clausola da 111 milioni da esercitare nelle prime due settimane di luglio: un bell’ostacolo per eventuali compratori, ma allo stesso tempo una via se vogliamo più semplice per arrivare a lui”.