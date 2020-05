Lautaro Martinez, la Juventus fa un assist al Barcellona? Soldi in arrivo

Su Lautaro Martinez non poteva mancare, dopo il Mundo Deportivo (vedi articolo), anche l’altro quotidiano di Barcellona ossia Sport. Qui c’è una triangolazione con la Juventus, che prendendo Semedo darebbe ai catalani parte dei soldi da girare all’Inter.

OPERAZIONE A TRE – In Spagna si divertono con le operazioni multiple per il Barcellona. Durante il weekend si è parlato della Juventus che prenderebbe Nélson Semedo dando Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio e soldi ai catalani. Gli sviluppi, secondo Sport, riguarderebbero anche l’Inter: “L’operazione Pjanic è la chiave per l’operazione Lautaro Martinez. I venticinque milioni che il Barcellona prenderà dalla cessione di Semedo serviranno per pagare una parte dell’acquisto dell’attaccante dell’Inter”.