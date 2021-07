Lautaro Martinez, intermediari al lavoro: due profili intoccabili in casa Inter

Gianluigi Longari ha parlato del calciomercato dell’Inter che deve far fronte all’assalto dei propri grandi giocatori, tra cui Lautaro Martinez.

ASSALTO – Queste le parole su TuttoMercatoWeb.com” da parte di Gianluigi Longari sul calciomercato dell’Inter. “Una sessione di mercato anomala per i colori nerazzurri, che dall’inizio dell’era Suning non avevano mai prestato particolare attenzione alle voci relative ai possibili top player in uscita, e che invece nell’estate corrente dovranno far fronte ad un vero e proprio assalto ai big, complice la delicata situazione economica dell’Inter“.

BIG – Longari sulle voci sui big. “In questo senso vanno registrate le voci provenienti da Oltre Manica che accostano ai club di Premier più disparati, profili in realtà intoccabili come quelli di Barella e Lukaku. Per il primo è nei piani della società un rinnovo con un presumibile futuro anteriore da capitano, mentre il secondo ha chiarito in maniera inequivocabile la propria appartenenza e la propria volontà di proseguire l’avventura in nerazzurro anche al nuovo tecnico Simone Inzaghi. Un’incedibilità di base che avvolge anche Lautaro Martinez, anche se va sottolineato come per il Toro ci siano intermediari al lavoro per sondare disponibilità eventuali di proposte altisonanti in giro per il Vecchio Continente“.

USCITE – Longari sulle uscite. “Il piatto principale resta dunque quello legato alle uscite, con i nomi di Lazaro e Dalbert particolarmente sugli scudi. Per il primo la sinergia nata con il Benfica potrebbe portare presto piacevoli novità sul fronte portoghese, mentre il secondo potrebbe rientrare in un discorso a più ampia gittata che andrebbe a coinvolgere con il Cagliari anche il futuro di Nainggolan. Accumulato il tesoretto, sarà poi tempo di pensare alle entrate: priorità assoluta dedicata alla sostituzione di Hakimi, con le piste italiane che resistono alle spalle di Dumfies e Bellerin. Insomma, un gioco ad incastri destinato a caratterizzare il futuro nerazzurro con l’obiettivo di difendere il tricolore che campeggerà sulle nuove maglie dei milanesi“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Gianluigi Longari