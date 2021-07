Lautaro Martinez, interesse dalla Spagna: l’Inter prepara piano B – TS

Sull’edizione odierna del “Tuttosport” tiene banco il mercato dell’Inter. Secondo il quotidiano, su Lautaro Martinez, sarebbero piombate le big di Spagna. I nerazzurri, in caso di eventuale partenza dell’argentino, hanno pronto un piano b

INTERESSE – L’Inter, dopo la cessione di Hakimi, ha la volontà di trattenere tutti i big in rosa. Non fa eccezione Lautaro Martinez, per cui i nerazzurri hanno fatto partire le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Secondo il “Tuttosport”, però, sull’argentino ci sarebbe un forte interesse delle big di Spagna (Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid, ndr). L’Inter, secondo quanto riferisce il quotidiano, non ha ricevuto offerte all’altezza (la valutazione di Lautaro è circa 90 milioni). Peserà, in tal senso, la volontà del calciatore. In caso di partenza del numero 10, secondo il quotidiano, l’Inter ha pronto un piano B: Raspadori, attaccante del Sassuolo, e Keita Balde, di proprietà del Monaco.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport