Lautaro Martinez, l’Inter vuole rinnovare. A prescindere da Lukaku – Sky

Oltre a Lukaku c’è anche la situazione di Lautaro Martinez da considerare, con la scadenza di contratto fra due anni. Luca Marchetti, dopo aver parlato a lungo del belga (vedi articolo), su Sky Sport si sposta sull’argentino.

L’ALTRA PUNTA – Luca Marchetti segnala i riflessi che avrebbe la cessione di Romelu Lukaku, dopo quella di Achraf Hakimi: «L’Inter farebbe duecento milioni di incassi in una sola cessione. Ribadisco il concetto: è anche la volontà del giocatore. Sa che c’è una rivisitazione del progetto, mi pare piuttosto evidente. Abbiamo sempre parlato della necessità dell’Inter di fare cento milioni dal mercato e ridurre gli stipendi del 20%. Lautaro Martinez? Il contratto, a prescindere da Lukaku, l’Inter lo vuole rivedere come lo vuole rivedere Lautaro Martinez. È un anno e mezzo che sta parlando per l’adeguamento, non è arrivato l’OK perché c’è stato il cambio di agente. È evidente che, in questa situazione, forse conviene di più al giocatore essere senza il rinnovo dell’Inter, perché è più appetibile sul mercato».