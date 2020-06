Lautaro Martinez, Inter vuole clausola. Un fondo aiuta Barcellona – Rep

Inter sembra irremovibile su Lautaro Martinez: richiede i 111 milioni di euro previsti per la sua clausola, così il Barcellona si starebbe attivando per trovare questa cifra

IDEA – Secondo quanto riportato da “Repubblica”, il Barcellona starebbe cercando di racimolare i 111 milioni richiesti dall’Inter per Lautaro Martinez. Una cifra importante che vedrebbe il club blaugrana in difficoltà. Così la società catalana avrebbe trovato un fondo di investimenti che potrebbe aiutarla nel raggiungere la somma prevista dalla clausola rescissoria fissata dai nerazzurri nel contratto dell’attaccante argentino.

SITUAZIONE – C’è da considerare, aggiungiamo noi, che l’ausilio di un finanziamento da parte di partner finanziari sarebbe probabilmente fondamentale in un’operazione di questa portata, visto che il Barça ha necessità di entrate per sistemare il bilancio in difficoltà e non solo. È notizia di ieri che il Ministero del Tesoro spagnolo non tollererebbe l’utilizzo di soldi pubblici (percepiti anche dal Barcellona per la cassa integrazione) per “spese folli” come l’acquisto di giocatori a prezzi milionari. Insomma ad oggi l’operazione Lautaro Martinez sembra essere decisamente in salita per gli iberici.