Lautaro Martinez-Inter: tra rinnovo e possibili offerte dalla Spagna – CdS

Sull’edizione odierna del “Corriere dello Sport” tiene banco la questione relativa a Lautaro Martinez. Per l’argentino l’Inter ha pronto il rinnovo. Ma dalla Spagna potrebbero arrivare ricche offerte

ATTESA – Lautaro Martinez ha appena conquistato la Copa America con la sua Argentina, trascinata con 3 gol in 6 partite che hanno sancito, secondo il “Corriere dello Sport” il valore internazionale del calciatore. Secondo il quotidiano, la situazione relativa al calciatore argentino è definita: il procuratore, Alejandro Camano, aspetta un’offerta da una delle grandi di Spagna (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, ndr). Altrimenti verrà rinnovato il contratto con l’Inter, in scadenza nel 2023, a cifre superiori, però, a quelle pattuite dai suoi predecessori.

VOLONTA’ – La volontà dell’Inter è chiara: dopo Hakimi non si vogliono cedere altri top player. Tutto però dipenderà dalla volontà del calciatore. L’Inter, in tal senso, ha ricevuto rassicurazioni dal calciatore, che vuole continuare il suo percorso di crescita in nerazzurro al fianco di Romelu Lukaku.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport