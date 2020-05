Lautaro Martinez, l’Inter ha il sostituto? Una certezza in Spagna

Lautaro Martinez non smette di far discutere in questo periodo, nonostante il calcio in Italia e in Spagna sia fermo. Da Barcellona il quotidiano Sport ritiene che l’Inter abbia trovato il suo sostituto: in realtà il nome fatto non è certo quello del rimpiazzo…

SOSTITUTO… DI UN ALTRO – “Lautaro Martinez ha già il suo sostituto all’Inter. Dries Mertens sarà il suo ricambio”. Questa la prima pagina del quotidiano catalano Sport, che come al solito parla di acquisti multimilionari per il Barcellona (stavolta tocca a Sergiño Dest, giovane difensore dell’Ajax). Tuttavia, in caso di arrivo del belga, prenderebbe il posto di Alexis Sanchez, non certo del numero 10…