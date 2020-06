Lautaro Martinez, Inter serena. Tonali, presto incontro con il Brescia – Sky

Fabrizio Romano, su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell’Inter. Tutto ruota attorno a Lautaro Martinez, finito nel mirino del Barcellona, e Sandro Tonali. Il talento del Brescia è l’obiettivo numero uno per il centrocampo dei nerazzurri

SERENITA’ – Fabrizio Romano fornisce gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell’Inter: «Lautaro Martinez rimane un tema centrale per il mercato dell’Inter. Il discorso con il Barcellona è bloccato, ieri Marotta ha ribadito la posizione del club. Finché il giocatore non chiede di essere ceduto non si muove. Il 7 luglio scade la clausola da 111 milioni, dopo quella data andrebbe intavolata una trattativa. I nerazzurri sono decisamente più sereni rispetto a qualche mese fa. Tonali? Obiettivo numero uno per il centrocampo. C’è l’accordo con il giocatore, non con il Brescia con cui, però, c’è un appuntamento già fissato».