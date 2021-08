Lautaro Martinez, per l’Inter rinnovo priorità. Nessuna richiesta – Sky

Di Lautaro Martinez nell’ultima settimana si è parlato tanto di cessione, con un piccolo dettaglio: non ci sono offerte vere e proprie. Luca Marchetti, dopo aver parlato di Lukaku (vedi articolo), spiega la situazione legata all’argentino.

IL RIENTRO – Lautaro Martinez ha ripreso ad allenarsi oggi, con post che non sembra di uno che pensa troppo al mercato (vedi articolo). Luca Marchetti non vede offerte, anzi: «Il rinnovo l’Inter lo farà, ne sta parlando con Alejandro Camano. Non si è raggiunto ancora un accordo, se io fossi l’agente non rinnoverei prima della fine del mercato. L’Inter non è molto preoccupata, può essere preoccupata dal fatto che ci sono grandi squadre con disponibilità economiche che cercano un attaccante. Lautaro Martinez potrebbe essere un obiettivo del Tottenham se va via Harry Kane. L’Inter ha avuto offerte non considerate da parte dell’Atlético Madrid per lui, quello che può cambiare è la volontà del giocatore. Nessuno negherà un rinnovo di contratto a Lautaro Martinez, per l’Inter è una cosa molto importante da fare e in agenda. A noi non risulta che abbiano detto di voler andare via».