Lautaro Martinez, no accordo con l’Inter sul rinnovo? Il Barcellona spera

Condividi questo articolo

In Spagna “tifano” affinché Lautaro Martinez accetti il Barcellona e lasci l’Inter. Per l’ennesima volta in questo periodo di stop forzato del calcio il quotidiano catalano Sport dedica la prima pagina all’attaccante argentino: stavolta dice che non c’è accordo sul rinnovo.

QUESTIONE DI SOLDI – “Lautaro Martinez non arriva a un accordo per il rinnovo del contratto con l’Inter. Il club italiano non può pareggiare le offerte che ha ricevuto”. Così Sport, in edicola nella domenica appena cominciata: lo definisce una notizia positiva per il Barcellona, ma va ricordato che per cederlo senza trattativa è necessario pagare la clausola rescissoria. Ossia centoundici milioni di euro, e solo dall’1 al 15 luglio.