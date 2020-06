Lautaro Martinez, Inter ottimista sulla permanenza. Barcellona indietro – Sky

Dario Massara, esperto di mercato, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato della situazione relativa a Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter finito nel mirino del Barcellona. Le chance di permanenza dell’argentino sembrano aumentare giorno per giorno

MERCATO – Dario Massara, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti su Lautaro Martinez: «Lautaro permanenza all’Inter? Salgono le percentuali. L’ottimismo di Marotta che è dato dalla situazione finanziaria del Barcellona e di quello che sta succedendo in Liga. Sappiamo qual è la situazione dell’argentino, ha una clausola di 111 milioni che scade il 7 luglio. Ad oggi il Barcellona non sembra poter spendere quella cifra e l’Inter non ha alcuna intenzione di scontarla. I nerazzurri hanno fatto cassa con la cessione di Icardi al Paris Saint-Germain. Quindi più si avvicina la data del 7 luglio, più aumentano le chance di permanenza. La prestazione di Lautaro può fare felice i tifosi dell’Inter, ha speso tutto in campo».