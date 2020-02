Lautaro Martinez-Inter, nessun incontro per rinnovo! Posizione chiara – CM

Lautaro Martinez dovrà scontare la seconda giornata di squalifica dopo quella contro l’Udinese e salterà il Milan. Intanto i rumors di mercato sull’interesse del Barcellona impazzano (vedi articolo), ma secondo “Calciomercato.com” l’Inter non è preoccupata e per il rinnovo temporeggia. Di seguito tutti i dettagli

POSIZIONE CHIARA – Lautaro Martinez è la vera sorpresa dell’Inter di Antonio Conte, che in lui ha trovato non solo un bomber ma anche una spalla perfetta per Romelu Lukaku. L’esplosione dell’attaccante argentino ha ovviamente scatenato le voci di mercato che vogliono il Barcellona sulle sue tracce. Il rinnovo del contratto sembra ormai un fatto scontato, ma l’Inter ha una posizione chiara e precisa.

NO ALLA FRENESIA – Il club nerazzurro, oltre al rinnovo, dovrà anche discutere della clausola attualmente ferma a 111 milioni di euro ma non sembra avere fretta. I rumors di mercato non sono motivo di ansia e nemmeno le richieste dell’entourage di Lautaro Martinez, che mira ovviamente al ritocco di ingaggio. Al momento non è fissato alcun incontro per trattare il prolungamento, tutto verrà fatto con calma e senza frenesia.

