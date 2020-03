Lautaro Martinez, Inter irremovibile ma Barcellona convinto di 2 cose

Condividi questo articolo

Continua il pressing del Barcellona per convincere l’Inter a cedergli il cartelluno dell’attaccante Lautaro Martinez

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, il Barcellona prosegue nell’assalto in casa Inter per il centravanti Lautaro Martinez. Fino a questo momento però non ci sarebbe stata alcuna apertura da parte del club nerazzurro sul prezzo della clausola da 111 milioni di euro, così come su giocatori dei blaugrana come possibili contropartite. In questo senso il club spagnolo confida nell’interesse della squadra meneghina per Arturo Vidal, così come si un altro aspetto. Si tratterebbe della possibile esplicita richiesta da parte dell’argentino di andare al Barça.