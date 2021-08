Lautaro Martinez-Inter incontro a ore: intenzioni chiare da entrambe le parti – Sky

Lautaro Martinez e l’Inter tornano a discutere del loro futuro insieme. Come riportato da “Sky Sport”, l’attaccante argentino e la società nerazzurra non hanno dubbi su come impostare l’incontro fissato

AVANTI INSIEME – L’incontro tra l’entourage di Lautaro Martinez e la dirigenza dell’Inter andrà in scena domani, mercoledì 18 agosto. Dopo lo stop nelle trattative e il cambio di procuratore, con il nuovo agente Alejandro Camano si tornerà a parlare del rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. Le intenzioni sono chiare da entrambe le parti dopo la cessione di Romelu Lukaku, che ovviamente modifica la situazione. Anche dal punto di vista delle cifre (vedi editoriale). Si lavora per prolungare il legame tra Lautaro Martinez e l’Inter. Nonostante i tentativi del Tottenham e di altri club esteri (Arsenal e Atletico Madrid su tutti, ndr), il numero 10 nerazzurro è destinato a restare a Milano. Questo è quanto appreso dal giornalista Alessandro Sugoni dagli studi di Sky Sport 24.