Lautaro Martinez, Inter ha un imperativo. Alternative: 3 nomi caldi – SM

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez continua ad avvicinarsi al Barcellona. Stando a quanto riporta “Sportmediaset”, la proposta di ingaggio da 10 milioni di euro da parte dei Blaugrana è troppo per gli standard dell’Inter: ecco le alternative per i nerazzurri

LE ALTERNATIVE – Lautaro Martinez deve aspettare, ma le percentuali di un suo trasferimento al Barcellona sono in costante aumento. L’ultima parola spetterà a lui. L’ingaggio da 10 milioni di euro, proposto al Toro dalla società blaugrana, è troppo per gli standard dell’Inter. Il cui imperativo ora è monetizzare il più possibile. La società di Steven Zhang studia le alternativa: l’ipotesi Werner c’è, ma la concorrenza (Liverpool in primis) è spietata. Dries Mertens, in scadenza, è l’occasione giusta. Anche Edinson Cavani, a parametro zero, è un’ipotesi che non si può scartare.

Fonte: Sportmediaset.