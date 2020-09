Lautaro Martinez-Inter, è giallo: rinnovo o ricca cessione? Il punto – SM

Lautaro Martinez Inter-Sampdoria

Lautaro Martinez, dopo i rumors su un interesse del Real Madrid (vedi articolo), si avvicina sempre di più al rinnovo con l’Inter, e la presenza del suo agente non può che essere una conferma (vedi articolo). Secondo “Sport Mediaset”, il futuro dell’argentino è diventato un giallo

SOLO CORTESIA? – Una visita di cortesia, così è stata definita dall’agente di Lautaro Martinez quell’ora abbondante passata nell’ufficio di Piero Ausilio. Di rientro dalla missione spagnola per cercare di smuovere le acque per una ricca cessione, gli agenti dell’argentino speravano in realtà che l’Inter si fosse ammorbidita sulle ricche richieste per Lautaro, che però non scendono sotto i 100/110 milioni di euro.

SOLUZIONE – Proprio per questo muro alzato dall’Inter, il Barcellona ha virato su Memphis Depay (vedi articolo) mentre il Real Madrid, dopo un principio di accordo con Lautaro sulla base di 8 milioni di euro a stagione, osserva con attenzione la situazione. Trovare una formula giusta in tempi di crisi non è semplice ma se l’Inter ci riuscisse potrebbe risolvere i suoi problemi di liquidità e ricavare 50 milioni di euro per N’Golo Kante. L’unica soluzione al momento sembra quella del rinnovo, che Ausilio e Beppe Marotta hanno già pronto sulla base di 5 milioni di euro a stagione fino al 2025.