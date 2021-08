Lautaro Martinez, l’Inter chiedeva una cifra ma ora non più. Due le offerte

Lautaro Martinez non può più ormai trasferirsi altrove, visto che l’Inter ha già sacrificato Lukaku. Sky Sport parla di due offerte arrivate a Suning, che almeno in questo caso ha detto di no.

TOLTO DAL MERCATO! – Il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli aggiorna sulla situazione Lautaro Martinez. Per il Toro ieri si è parlato di accordo col Tottenham, ma non è così: «L’Inter non vuole cedere Lautaro Martinez. Offerte nelle ultime ore: in ordine di tempo di Atlético Madrid e Tottenham, poi interesse dell’Arsenal. Le offerte arrivano a settanta milioni, l’Inter chiedeva novanta milioni ma ora è fuori mercato. Adesso è incedibile, c’è la volontà di trattenerlo e anche del giocatore di rimanere. L’ha detto il suo agente nelle ultime ore (vedi articolo)».