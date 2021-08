Lautaro Martinez, Inter chiara sul mercato e zero richieste importanti – CdS

Lautaro Martinez domani ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile insieme agli italiani. Il Toro per il rinnovo di contratto chiede più del doppio dell’attuale ingaggio, ma l’Inter si sente tutelata ancora dai due anni di contratto e sul mercato è chiara.

ZERO RICHIESTE – Lautaro Martinez torna a disposizione dell’Inter e per il rinnovo chiede più del doppio dell’attuale ingaggio (circa 6-7 milioni). Immediatamente dopo la cessione di Achraf Hakimi, l’ad Marotta è stato chiaro in merito alla possibilità di cedere un altro big per far quadrare i conti. Ecco perché sotto questo punto di vista, l’Inter è stata chiara sul mercato: zero richieste ricevute, e se qualcuno volesse cambiare maglia, non saranno fatti sconti estivi. Il prezzo del cartellino sarà fatto dal club consapevole di non sottostare a ricatti perché l’unico contratto in scadenza, oggi, è quello di Marcelo Brozovic (giugno 2022). Tornando sull’attaccante argentino, l’Inter si sente tutelata ancora da altri due anni di contratto. L’Arsenal si è interessata a lui, ma sarebbe un passo indietro, considerando che ormai da anni non lotta più ai vertici. Altra offerta potrebbe arrivare dalla Spagna, con l’Atletico Madrid che un mese e mezzo fa ha proposto solamente 40 milioni, ma per attirare l’attenzione dell’Inter servono almeno 80-90 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

