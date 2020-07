Lautaro Martinez, Inter chiara con il Barcellona: richiesta fissata – Sport

L’Inter non escluderebbe di trattare la cessione di Lautaro Martinez con il Barcellona, ma avrebbe fissato la sua richiesta con il club blaugrana

IPOTESI – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, tutti gli scenari sarebbero aperti per il futuro di Lautaro Martinez. L’intenzione del club nerazzurro sarebbe quello di arrivare a un accordo con l’attaccante per il rinnovo del suo contratto. L’intesa prevederebbe l’estensione dello stesso togliendo la clausola rescissoria. In ogni caso la società meneghina sarebbe stata chiara con il Barcellona. La richiesta dei dirigenti italiani sarebbe di 80 milioni di euro con una contropartita tecnica. In questo senso un nome gradito sarebbe quello di Samuel Umtiti. Dal canto suo il giocatore argentino sarebbe tentato dalla possibilità di giocare nella stessa formazione del suo idolo Lionel Messi.