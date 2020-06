Lautaro Martinez resta all’Inter? Barcellona si allontana. Ora il rinnovo!

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez sembrava vicino al Barcellona. I rumors sull’arrivo dell’argentino in blaugrana erano molto insistenti, ma la situazione ora sembra essere differente (qui i dettagli). La posizione dell’Inter e le ristrettezze economiche potrebbero fare la differenza. Di seguito le ultime novità da Luca Marchetti per SkySport

RESTA A MILANO? – Lautaro Martinez è una situazione complessa sul mercato perché i club spagnoli avranno delle limitazioni economiche interne. Dopo il Coronavirus e alla luce dei grossi debiti dei club, verranno messi dei paletti per i top club nella Liga. Oggi, al netto anche della posizione rigida dell’Inter, i 111 milioni richiesti sembrano una cifra decisamente troppo alta per il Barcellona. A questo punto, bisognerà parlare anche di rinnovo di contratto con i nerazzurri, in caso di permanenza, dato che la punta avrebbe guadagnato molto in Spagna.