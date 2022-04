Lautaro Martinez, Inter attenta al Tottenham di Conte: possibile offensiva

Nonostante il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2026, il futuro di Lautaro Martinez sembra ancora tutto da scrivere. In estate, infatti, il Tottenham di Antonio Conte potrebbe tentare un’offensiva

AFFONDO − La storia tra l’Inter e Lautaro Martinez potrebbe avere nuovi scenari. Gianluca Di Marzio, in collegamento per Sky Sport dallo Stamford Bridge in vista del match di Champions League tra Chelsea e Real Madrid, ha dato alcuni aggiornamenti in merito alla situazione. In estate, il Tottenham di Antonio Conte andrà alla ricerca di un nuovo centravanti. Nel mirino c’è ancora Lautaro Martinez. Dopo averci provato inutilmente la scorsa estate, Fabio Paratici potrebbe ritentare l’affondo a partire da giugno. Lautaro Martinez ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter fino al 2026 a sei milioni a stagione. Nonostante ciò, il futuro del Toro rimane ancora da scrivere.