Lautaro Martinez-Inter, ancora distanza per il rinnovo. Tutte le cifre – SM

Lautaro Martinez è reduce da una stagione in cui ha conquistato lo scudetto con l’Inter e la Copa America con l’Argentina. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, la società nerazzurra vorrebbe blindarlo con il rinnovo del contratto, ma c’è ancora ampia distanza sulle cifre.

CERCASI ACCORDO – Lautaro Martinez è in bilico tra rinnovo e possibile addio. L’Inter vuole regalare una rosa competitiva a Simone Inzaghi, ma ha anche la necessità di fare cassa attraverso cessioni dolorose come quella di Achraf Hakimi. Il contratto che lega Lautaro Martinez all’Inter è in scadenza nel 2023. Un primo accordo per il rinnovo era stato trovato nello scorso inverno, ma il cambio di procuratore ha stravolto tutto. Secondo “Sport Mediaset”, il nuovo agente, Alejandro Camano, chiede almeno 6 milioni di euro all’anno, ingaggio in linea con quello degli altri top della rosa nerazzurra e ben lontano dagli attuali 2,7 milioni guadagnati da Lautaro Martinez e dai 4,5 milioni proposti dall’Inter a gennaio. I grandi club europei hanno messo gli occhi sul “Toro”. Barcellona su tutti, con Real Madrid e Atletico Madrid più defilati. Per l’attaccante argentino l’Inter non ha intenzione di trattare per meno di 80 milioni. L’intesa è ancora lontana, ma la volontà è quella di blindare Lautaro Martinez e puntare forte su di lui.