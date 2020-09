Lautaro Martinez, Inter alza muro al Barcellona. Arrivano agenti: scenario

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez

Il ritorno del Barcellona su Lautaro Martinez non farebbe cambiare idea all’Inter che ora sarebbe pronta a parlare con gli agenti dell’attaccante argentino

ASSALTO – Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, racconta ai microfoni di “Calciomercato.com” gli ultimi sviluppi sul futuro di Lautaro Martinez. «La svolta sul fronte Lautaro Martinez è in arrivo perché dopo mesi di dialoghi, trattative, clausole scadute e muri alzati, sono in arrivo gli agenti dell’argentino per riaprire un dialogo diretto con l’Inter durante il prossimo blitz già in agenda a Milano per confrontarsi sul tema contratto. Sì, perché il Barcellona ci ha riprovato anche negli ultimi giorni in maniera seria per Lautaro. Un nuovo assalto valso come segnale a Leo Messi nella delicata questione del fuoriclasse di Rosario, ma rimasto tale perché il Barcellona non ha trovato margini. Tutt’altro. La Liga ha bloccato investimenti a tutti i top club spagnoli causa Covid rallentando la riapertura dell’operazione».

INCONTRO – Romano passa poi al colloquio che il club nerazzurro dovrebbe avere con gli agenti del centravanti nerazzurro. «L’Inter ha fatto il resto definendo Lautaro fuori mercato dal giorno della scadenza della sua clausola. Niente da fare, un muro alto che blocca il Barcellona sul pallino Martinez. Ecco perché con i suoi agenti si farà il punto e l’Inter non esclude che si possa iniziare a parlare anche di rinnovo, un passaggio dovuto dopo mesi di corteggiamenti dal Barça, il grande rispetto di Lautaro che non ha mai messo in piedi uscite pubbliche per andare via e la necessità di ripensare il suo stipendio a lungo termine. Lavori in corso, ma per Lautaro c’è più Inter che mai».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com