Lautaro Martinez, Inter alza la posta per il...

Lautaro Martinez, Inter alza la posta per il rinnovo e pensa a tre nomi – CdS

Condividi questo articolo

L’Inter starebbe pensando al rinnovo di contratto per Lautaro Martinez, qualora però partisse in direzione Barcellona tre possibili nomi

RINNOVO – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, l’Inter sarebbe pronta a offrire un contratto do circa 5,5-6 milioni di euro a stagione per trattenere Lautaro Martinez. Si tratta di una cifra più che doppia rispetto all’accordo attuale intorno ai 2,5 milioni. Una somma però di molto inferiore alla proposta di 10 da parte del Barcellona. Allo stesso tempo però, in caso di addio dell’attaccante, il club nerazzurro starebbe pensando di sostituirlo con uno tra Gabriel Jesus, Aubameyang e Belotti.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport