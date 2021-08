Lautaro Martinez-Inter, accordo non di facciata. E ora tocca a un altro big – Sky

Lautaro Martinez è vicino a rinnovare il suo contratto con l’Inter (vedi articolo). Matteo Barzaghi, collegato da Appiano Gentile per Sky Sport 24, comunica quale sia la volontà della società una volta chiuso l’accordo col Toro.

UNO E POI L’ALTRO – Dopo Lautaro Martinez sarà la volta di Nicolò Barella. Questa è la priorità dell’Inter sui rinnovi di contratto, secondo il giornalista Matteo Barzaghi. Con l’attaccante argentino l’incontro odierno (vedi articolo) è servito per mettere la strada in discesa, dopo la fine del mercato si può chiudere con le firme. L’intenzione della società, e dello stesso giocatore, è di arrivare a un accordo che non sia di facciata, solo per evitare di doverlo vendere a cifre più basse rispetto al suo reale valore perché vicino alla scadenza, bensì a rendere il Toro un simbolo della nuova Inter. E lo stesso dovrà essere fatto con Nicolò Barella, che come Lautaro Martinez ha lo stesso contratto di quando è stato acquistato.